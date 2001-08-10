В заливе Мордвинова идет активное разрушение льда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Весеннее таяние льда в заливе Мордвинова создает угрозу для любителей подледной рыбалки. Специалисты Сахалинского управления Росгидромета предупреждают, что выход на лед сейчас крайне опасен из-за активного разрушения припая.

Как стало известно ТИА "Острова", в восточной части залива Мордвинова продолжается процесс разрушения остатков зимнего льда. Гидрологи отмечают, что ледовый покров теряет прочность из-за повышения температуры и воздействия течений. В таких условиях даже толстый на вид лед может внезапно проломиться под весом человека.

Спасатели усилили патрулирование береговой линии, чтобы предотвратить возможные происшествия. Власти напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб – 112.