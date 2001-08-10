Победитель "Лиги экскурсоводов" выступит с лекцией в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске презентуют авторскую лекцию о мифах коренных народов Сахалина. Известный экскурсовод Андрей Кафкан, победитель всероссийского конкурса, раскроет слушателям образы островных героев через народные сказания.
28 марта в 18:00 в Сахалинской областной библиотеке пройдет встреча в рамках проекта «Народный сахалинский гид». Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения, лекцию «Многоликий островной герой» прочитает Андрей Кафкан — обладатель гран-при Всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов» в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность». В основу выступления легли мифы и сказки коренных жителей Сахалина, которые экскурсовод исследовал во время своей работы.
Мероприятие состоится в зале заседаний на первом этаже библиотеки. Посетить лекцию сможет любой желающий — вход свободный. Организаторы отмечают, что проект направлен на популяризацию культурного наследия островного региона. Подробности можно уточнить по телефону +7 (4242) 45-25-54.
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