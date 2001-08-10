Трудовой подвиг охинских нефтяников в годы Великой Отечественной войны обсудили в штабе общественной поддержки "Единой России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось мероприятие, посвященное трудовому подвигу охинских нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Участники встречи обсудили вклад сахалинских нефтяников в победу над фашизмом и их роль в развитии нефтяной промышленности региона.
Среди почетных гостей мероприятия присутствовали:
- Андреев Василий Николаевич – участник Великой Отечественной войны;
- Столбоушкина Евдокия Родионовна – бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей и гетто;
- Федотова Тамара Николаевна – председатель Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»;
- Сазонов Максим Никитич – член Правления Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»;
- Гамбураев Руслан Такаевич – активист Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны», ветеран нефтяной отрасли.
Спикером мероприятия выступил Андрей Фугенфиров, председатель Регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Сахалинской области и руководитель штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Сахалинской области. В своем выступлении он рассказал об истории становления и развития нефтяной промышленности на Сахалине, подчеркнув, как труд нефтяников в годы войны способствовал приближению Победы.
«Тысячи людей преодолевали нелегкие испытания, приближая Победу своим напряженным трудом. Охинские нефтяники внесли неоценимый вклад в обеспечение фронта топливом, что стало одним из ключевых факторов победы в Великой Отечественной войне», – отметил Андрей Фугенфиров.
Участники мероприятия также вспомнили героические истории отдельных нефтяников, которые, несмотря на сложные условия и постоянные риски, продолжали выполнять свои обязанности. Ветераны и представители общественных организаций обсудили важность сохранения памяти о трудовом подвиге своих предков, а также необходимость передачи этих знаний молодому поколению. Многие выступающие выразили уверенность в том, что изучение истории и уважение к труду предшественников помогут современным молодежи лучше понимать ценность патриотизма и самоотверженности в любой сфере жизни.
Участники мероприятия также обсудили важность сохранения памяти о трудовом подвиге сахалинцев и передачи этих знаний молодому поколению. Ветераны поделились своими воспоминаниями, а гости мероприятия почтили память тех, кто отдал свои силы и жизни ради Победы.
Отметим, сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи, противодействие попыткам фальсификации истории, социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны является основой партийного проекта «Историческая память».
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