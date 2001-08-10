Более 12 тысяч тонн морепродуктов отправлено за границу из Приморья и Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 17 по 23 марта дальневосточная рыбная продукция продолжает поступать на мировые рынки. За этот период специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 202 партии водных биоресурсов для экспорта. Общий вес отгруженной продукции составил 12 894,6 тонны, сообщает ТИА "Острова".
За неделю ведомство выдало 212 ветеринарных сертификатов формы 5и, необходимых для поставок за границу. Из них 21 сертификат был оформлен на Сахалине. Кроме того, по экспортным партиям морепродуктов специалисты Россельхознадзора оформили 458 сертификатов здоровья.
Основными направлениями поставок стали Китай и Республика Корея, куда отправлено 301 и 133 сертификата соответственно. Также через Южную Корею в страны Евросоюза было оформлено 4 сертификата. В рамках импортных поставок ведомство выдало 84 сертификата формы 2.
Контроль качества продукции осуществлялся в строгом соответствии с нормативами. Должностные лица Россельхознадзора отобрали 199 проб продукции для лабораторных исследований. Из них 27 проб взяты по государственному заданию, 21 - в рамках, 2 - при усиленном контроле, а 149 проб поступили по обращениям владельцев продукции.
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