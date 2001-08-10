В катастрофе вертолета на Камчатке виновны экипаж и руководство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Межгосударственный авиакомитет назвал причины крушения Ми-8Т в августе 2024 года на Камчатке. Основными факторами стали ошибки пилотов и системные проблемы в авиакомпании "Витязь-Аэро", сообщает ИА "Кам 24".
31 августа 2024 года вертолет Ми-8Т (RA-25656) компании "Витязь-Аэро" разбился на Камчатке, погибли 22 человека. Как пишет канал "Авиаторщина", согласно отчету МАК, экипаж решил лететь "визуально", несмотря на туман и плохую видимость. После взлета в 15:11 вертолет скрылся в облаках, в 15:22 совершил посадку у вулкана Вачкажец, но при ухудшении погоды снова поднялся в воздух. В 16:07 машина ударилась о склон горы из-за потери ориентации и управления.
Расследование показало: пилоты нарушили правила визуальных полетов (ПВП), неверно оценили метеообстановку, а система предупреждения о приближении к земле сработала слишком поздно. Также в компании выявили грубые нарушения - от слабой подготовки экипажей до отсутствия контроля за техобслуживанием. За последние 15 лет это четвертое ЧП с вертолетами "Витязь-Аэро", что указывает на системные проблемы в безопасности полетов.
После катастрофы Росавиация лишила авиакомпанию сертификата. При этом сам Ми-8Т был исправен - трагедия произошла из-за человеческого фактора и недоработок руководства.
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