Юных жителей Сахалинской области пригласили на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юных жителей Сахалинской области приглашают на Всероссийский конкурс «Поэзия Победы 2025», который запустил Музей Победы. Творческое состязание приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказали ТИА "Острова" в музее.

«Приглашаем любителей художественного слова принять участие в конкурсе чтецов. Участники могут представить произведения поэтов и писателей, участников и очевидцев Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также авторов произведений о войне, чьи юбилеи мы отмечаем в 2025 году – Михаила Исаковского, Константина Симонова, Ольги Берггольц, Михаила Шолохова, Евгения Долматовского, Антуана де Сент-Экзюпери и других. Кроме того, принимаются авторские произведения, посвященные нашей Родине, выдающимся личностям, героям и событиям нашей истории», – рассказали в Музее Победы.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 18 лет включительно, проживающие в России. Для этого необходимо записать видео с чтением произведения и отправить заявку до 24 июня 2025 года.

Компетентное жюри выберет участников, которые примут участие в очном финале. Награждение победителей состоится 30 августа 2025 года в Музее Победы.