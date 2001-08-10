Тихоокеанское
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18:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Юных жителей Сахалинской области пригласили на конкурс "Поэзия Победы 2025"

Юных жителей Сахалинской области пригласили на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юных жителей Сахалинской области приглашают на Всероссийский конкурс «Поэзия Победы 2025», который запустил Музей Победы. Творческое состязание приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказали ТИА "Острова" в музее.

«Приглашаем любителей художественного слова принять участие в конкурсе чтецов. Участники могут представить произведения поэтов и писателей, участников и очевидцев Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также авторов произведений о войне, чьи юбилеи мы отмечаем в 2025 году – Михаила Исаковского, Константина Симонова, Ольги Берггольц, Михаила Шолохова, Евгения Долматовского, Антуана де Сент-Экзюпери и других. Кроме того, принимаются авторские произведения, посвященные нашей Родине, выдающимся личностям, героям и событиям нашей истории», – рассказали в Музее Победы.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 18 лет включительно, проживающие в России. Для этого необходимо записать видео с чтением произведения и отправить заявку до 24 июня 2025 года.

Компетентное жюри выберет участников, которые примут участие в очном финале. Награждение победителей состоится 30 августа 2025 года в Музее Победы.

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