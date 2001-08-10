"Школа садовода" открыла сезон весенних лекций в сахалинской библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области стартовал образовательный проект для садоводов «Школа садовода», в рамках которого специалисты делятся профессиональными знаниями о местной флоре. Первая лекция, посвященная особенностям кустарников региона, собрала всех желающих в главной библиотеке острова.

Как стало известно ТИА «Острова», ведущий эксперт Федерального центра сельского хозяйства Тамара Таран выступила с подробным рассказом о разновидностях кустарников, произрастающих на территории Сахалина. Присутствующие не только внимательно выслушали информацию, но и активно обсуждали услышанное как с лектором, так и между собой, делясь практическим опытом.

Следующая встреча любителей садоводства состоится уже 27 марта в молодёжном центре «Универсалка», расположенном на втором этаже Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Главной темой станет защита садовых культур от различных заболеваний и вредителей. Организаторы сообщили Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» в мэрии города, что вход на все мероприятия остаётся свободным, а дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-54. Начало запланировано на 17:00 по местному времени.