Тихоокеанское
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17:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" перевалила за экватор

Камчатская гонка на собачьих упряжках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гонка на собачьих упряжках "Берингия" прошла "экватор": позади 11 сложнейших этапов. Каюры-участники, безусловно, устали, однако соревновательный дух только растёт. На днях "Берингию" встречали в Палане, пишет astv.ru.

- Для нас это самое знаковое событие года. Мы встречаем "Берингию". Для жителей Паланы это большой праздник. И тем более, что этот год - юбилейный. Мы рады, что наши традиции сохраняются, и мы в них принимаем участие, - поделилась впечатлениями директор корякского фольклорного ансамбля танца "Ангт" Елизавета Долган.

Узнать о промежуточных результатах гонки можно в Telegram-канале Камчатского выставочно-туристического центра. Там же появился очередной видеодневник, в котором журналист Александр Петровец рассказывает о том, как проходит юбилейная 35-я "Берингия".

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