В школе №1 Южно-Сахалинска прошли дебаты между кандидатами в президенты учебного заведения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в средней школе № 1 города Южно-Сахалинска состоялись настоящие дебаты между кандидатами в школьные президенты, которые были проведены на высоком профессиональном уровне с участием заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе Викторией Лукьянчиковой которая, одновременно, является и председателем участковой избирательной комиссии № 315.Выборы президента школы пройдут 27 марта.

А сегодня, пять кандидатов на эту должность, защищали свои программы перед своими избирателями – школьниками 5-11 классов.Мероприятие получилось захватывающим: кандидаты рассказали о своих программах развития школьного самоуправления, подискутировали друг с другом, а затем приступили к самой сложной части – ответы на вопросы избирателей.Как будет развиваться Совет школы? Чем будет заниматься президент? Какая музыка будет звучать на дискотеках и какое питание будет в столовой?

Только тот кандидат, который ответил на вопросы верно, будет в четверг избран главным представителем школьников.