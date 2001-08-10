Прогноз ВТБ: ставки по вкладам могут уйти ниже "ключевой"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После решения ЦБ РФ ставки по вкладам физлиц на рынке могут продолжить движение вниз. Пока пиковые значения держатся на уровне ключевой ставки, и у вкладчиков остается возможность выгодно разместить свои средства. В дальнейшем доходность по вкладам может прийти к более привычному значению ниже уровня ключевой ставки. На рынке розничного кредитования возможны точечные изменения, но спрос продолжит сокращаться. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Как и прогнозировали эксперты ВТБ, Центральный Банк на очередном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Для ужесточения кредитно-денежной политики весомых оснований сейчас нет. В пользу сохранения ставки также играет укрепление рубля: стоимость импортных товаров должна несколько снизиться, что положительно повлияет на уровень инфляции. При этом в середине-конце весны тренд на укрепление курса рубля может развернуться.
Розничные пассивы
Рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. Несмотря на снижение ставок, пиковые значения пока остаются на уровне ключевой ставки. Основной фокус банков направлен на привлечение средств на сроки 3-6 месяцев, и эта ситуация сохранится. По накопительным счетам приветственная ставка также сопоставима с уровнем ключевой. Клиенты, на которых приветственная ставка не распространяется, за счет различных надбавок могут получать от банков в среднем 15-16% годовых.
Розничные кредиты
На рынке кредитования физлиц ставки сохранятся на прежнем уровне. Возможны точечные снижения по отдельным продуктам, обусловленные изменением стоимости привлечения средств на рынке. Но в целом, пока регулятор придерживается консервативной денежно-кредитной политики, рассчитывать на значительное снижение ставок по кредитам не стоит.
"Рынок сбережений преодолел пик ставок, но движение останется плавным, и возможность зафиксировать экстрадоходность сохраняется. Главное - не упустить нужный момент и разместиться под высокий процент «вдолгую». На кредитном розничном рынке, даже несмотря на аккуратную корректировку ставок, мы пока не видим четких сигналов о скором "ренессансе". Поэтому год вкладчика в России продолжится" - подчеркнул Георгий Горшков.
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