Почта России запускает всероссийский конкурс рисунка ко Дню Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школьники и студенты получили уникальную возможность создать официальную почтовую открытку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. АО "Марка", дочерняя компания Почты России, объявило всероссийский конкурс рисунков среди молодёжи, победитель которого увидит свою работу на маркированной открытке.

Как стало известно ТИА "Острова", в творческом состязании принимают участие ребята в возрасте от 7 до 18 лет. Участникам предстоит создать оригинальный эскиз художественной открытки на тему "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Представители АО "Марка" подчеркивают, что проект имеет важное социальное значение. Конкурс проводится при поддержке Московского отделения Союза художников России и Союза филателистов России с целью сохранения исторической памяти и воспитания чувства патриотизма у молодого поколения. Итоги конкурса планируется подвести 9 мая 2025 года. Помимо главного приза - размещения работы на официальной открытке, организаторы учреждают дополнительные призы для финалистов. Все подробности и положение о конкурсе доступны на официальном сайте АО "Марка".