Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2025
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09:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на бесплатные юридические консультации

Сахалинцев приглашают на бесплатные юридические консультации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящую субботу, 28 марта, жители Сахалинской области смогут получить профессиональные юридические консультации от экспертов регионального отделения "Ассоциации юристов России". Как стало известно ТИА "Острова", мероприятие организуют сотрудники Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

Специалисты в области права помогут разобраться в вопросах защиты прав потребителей, а также проконсультируют по вопросам гражданского, трудового и семейного законодательства. Мероприятие пройдет в Региональном центре Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на третьем этаже здания СахОУНБ. Время проведения консультаций - с 15:00 до 17:00.

Для получения дополнительной информации организаторы предлагают обращаться по контактному телефону +7 (4242) 45-25-22.

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