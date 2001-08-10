Оборот предприятий общественного питания на Сахалине значительно вырос в начале 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рост потребительской активности на Дальнем Востоке в феврале 2025 года ускорился после незначительного замедления в январе, свидетельствуют данные доклада "Региональная экономика". Владельцы заведений общественного питания в Сахалинской области отмечают стабильно высокий спрос и прогнозируют его дальнейшее увеличение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделение Южно-Сахалинск Дальневосточное ГУ Банка России.

Оборот предприятий общественного питания на Сахалине в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 33% в реальном выражении. Представители ресторанного бизнеса связывают этот рост с увеличением туристического потока. По данным аэропорта Южно-Сахалинска, за три зимних месяца воздушная гавань обслужила более 300 тысяч пассажиров, что на 5% превышает показатели прошлого года.

Заместитель начальника экономического отдела отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк рассказал ТИА "Острова" о влиянии туристического потока на экономику региона. По его словам, повышенный турпоток стимулирует не только сферу общественного питания, но и другие сегменты потребительского рынка. В частности, благодаря этому фактору оборот розничной торговли продовольственными товарами в области за 2024 год увеличился на 3,5%. Данные мониторинга почти 15 тысяч предприятий, в том числе 200 компаний из Сахалинской области, легли в основу доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ".