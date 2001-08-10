Тихоокеанское
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17:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайским участникам "Движения Первых" вручили паспорта

Поронайским участникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в торжественной обстановке, в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России» 14-летние члены Движения Первых стали участниками торжественной церемонии вручения паспортов. Главный документ гражданина Российской Федерации был вручены 7 поронайцам.

Получение паспорта знаменует вступление в новую жизнь, полную возможностей и ответственности. Паспорт — это ключ к новым горизонтам, это ваш первый шаг во взрослую жизнь.

Паспорта подростки получили из рук директора Департамента ОКиС Андрей Чуваеева. Он поздравил ребят с этим важным событием и пожелал каждому из них успехов на своем жизненном пути. Подарки для юных россиян подготовило местное отделение партии «Единая Россия».

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