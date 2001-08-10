Поронайским участникам "Движения Первых" вручили паспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в торжественной обстановке, в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России» 14-летние члены Движения Первых стали участниками торжественной церемонии вручения паспортов. Главный документ гражданина Российской Федерации был вручены 7 поронайцам.
Получение паспорта знаменует вступление в новую жизнь, полную возможностей и ответственности. Паспорт — это ключ к новым горизонтам, это ваш первый шаг во взрослую жизнь.
Паспорта подростки получили из рук директора Департамента ОКиС Андрей Чуваеева. Он поздравил ребят с этим важным событием и пожелал каждому из них успехов на своем жизненном пути. Подарки для юных россиян подготовило местное отделение партии «Единая Россия».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
- 10:47 18 Марта На Сахалине собственника разбившегося вертолета заставляют убрать обломки
10:02 17 Марта В Южно-Сахалинске активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 09:37 20 Марта Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
- 12:03 19 Марта Лекция об изданиях книги "Остров Сахалин" пройдёт в музее книги Чехова
- 10:13 18 Марта Сахалинцев приглашают на лекцию о вулканах Курильских островов
- 09:33 17 Марта В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?