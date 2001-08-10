В Южно-Сахалинске 20% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20% женщин, когда устраиваются на работу, задают вопрос о том, планирует ли она завести детей. Однако большинство представительниц прекрасного пола уже не сталкиваются с такими вопросами. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные женщины из Южно-Сахалинска.

20% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время. Впрочем, большинство представительниц прекрасного пола (73%) не сталкиваются с подобными ситуациями.

Работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (27%), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 12%. Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным.

Участниц опроса с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чуть чаще, чем тех, чей заработок меньше (23% против 16%).

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Время проведения: 12-17 марта 2025 года