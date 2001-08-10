Специалисты МЧС рассказывают сахалинским школьникам о возможностях поступления в профильные вузы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России активно работают со старшеклассниками и студентами СУЗов Сахалинской области, рассказывая им о перспективах обучения в профильных вузах министерства. Как стало известно ТИА "Острова", особое внимание специалисты уделяют условиям поступления и преимуществам обучения в образовательных учреждениях МЧС.

В ходе профориентационных встреч представители МЧС подробно информируют будущих абитуриентов о программах обучения, сроках подготовки и требованиях к кандидатам. Каждому участнику мероприятия вручают информационные материалы, содержащие полную информацию о процессе поступления. Специалисты также объясняют порядок сбора необходимых документов и делятся советами по успешному прохождению вступительных испытаний.

Преимущества обучения в вузах МЧС России делают их особенно привлекательными для молодежи, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС. Студенты получают достойное материальное обеспечение в виде стипендий, а выпускники гарантированно трудоустраиваются после окончания учебы. Выпускники вузов МЧС имеют отличные перспективы профессионального роста и карьерного развития в выбранной сфере деятельности.

Для получения дополнительной информации о поступлении необходимо обращаться в Отдел кадров, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60. Специалисты ответят на все вопросы по телефонам: 8(4242) 55-99-69, 55-99-87.