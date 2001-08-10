Ставки по ипотеке пошли вниз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 марта ставки по рыночным ипотечным программам снизил ВТБ. "Благодаря снижению стоимости фондирования на рынке мы можем снизить ставки по ипотечным кредитам. Говорить о глобальном развороте тренда пока преждевременно. С учетом сигналов ЦБ, ключевая ставка будет оставаться высокой большую часть года, поэтому общая динамика спроса на ипотеку будет сдержанной. Ключевую роль продолжит играть господдержка, которая будет обеспечивать львиную долю ипотечных продаж", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин.

Также в начале марта банк снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на цели индивидуального жилищного строительства.

По итогам февраля 2025 года ВТБ провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это примерно сопоставимо с февралем прошлого года, но более чем вдвое превышает результат января.