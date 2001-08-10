Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2025
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22 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно
13:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

22 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

22 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 марта в восточной части залива Мордвинова, продолжается весеннее разрушение остатков припая. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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