Сахалинские подростки пройдут онлайн-отбор в ГИТИС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: МТС

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор приморских абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе МТС Линк 4 апреля. Лучшие участники онлайн-тура будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Предварительный отбор абитуриентов на базе МТС Линк пройдет на актерский факультет в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В нем смогут принять участие ученики общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Пройти отбор на актерский факультет можно 4 апреля, начало в 18:00 часов по сахалинскому времени. Необходима предварительная регистрация.

Абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить танец. Оценивать артистизм будет народный артист РФ, профессор, художественный руководитель курса актёрского факультета заочного отделения ГИТИСа Николай Лазарев.

«Каждый год МТС реализует около ста социальных проектов, направленных на улучшение разных сфер жизни общества. Образовательная программа «Поколение М» - наш флагманский проект. Сахалинские ребята очень талантливы, охотно участвуют в конкурсных направлениях проекта и добиваются успехов. Так, Глеб Нурмухамбетов из Невельска в 2023 году успешно прошел предварительный онлайн отбор, дальнейшие очные испытания и сейчас учится в ГИТИСе на актерском отделении. А в 2024 году пять из 22 бюджетных мест на актерский факультет ГИТИСа заняли участники проекта «Поколение М» из разных регионов России. Это поистине впечатляющий результат образовательного проекта «Поколение М», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

О компании МТС Линк

Включает в себя следующие продукты: сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер

О проекте МТС «Поколение М»

«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актёрском, режиссёрском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В прошлом году ГИТИС отметил 145-летие.