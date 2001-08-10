Первый этап строительства школы на 1260 мест в Южно-Сахалинске будет завершен в конце марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре на улице Комсомольской близится к завершению строительство новой школы на 1260 учащихся. Образовательное учреждение – одно из самых крупных в регионе. Ход строительных работ на объекте лично проверил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2025 года. Новая школа обеспечит высокое качество обучения и создаст комфортные и безопасные условия для всех участников образовательного процесса.

- Строительство новой школы - это значимый шаг для развития всей системы образования в регионе. С ее открытием появятся дополнительные школьные места, которые необходимы, особенно в динамично развивающемся микрорайоне Южно-Сахалинска. Школа станет не просто местом учёбы, но и пространством, где ребята смогут раскрывать свои таланты, заниматься творчеством, спортом, получать современные знания и навыки. Мы сделали всё, чтобы создать максимально комфортную, безопасную и современную среду для наших учеников. Это вклад в будущее наших детей и всей Сахалинской области, - отметил Валерий Лимаренко.

Сегодня на строительной площадке работают 234 человека, из которых 120 заняты отделочными работами - покраской стен, установкой панелей в коридорах и устройством потолков.

- Это будет самая большая школа в островной столице, в которой смогут обучаться порядка 1260 ребят. В июле проведут комплексное благоустройство прилегающей территории, чтобы к 1 сентября дети могли приступить к занятиям в этом уникальном по всем соображениям образовательном учреждении. Отмечу, в школе предусмотрены новейшие системы вентиляции, системы контроля управления доступом, система управления звонками, словом - это довольно интересный в инженерном плане проект. Учитывая, что это новый микрорайон, школа именно в этом месте будет крайне востребована, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Напомним, трехэтажное здание школы общей площадью почти 23 тысячи квадратных метров разделено на девять корпусов и объединяет современные технологии обучения и комфортную среду для детей всех возрастов. В школе разместят 53 класса, адаптированных к возрастным особенностям учеников. Для начальных классов предусмотрен отдельный блок с собственным входом, гардеробом, санузлами и инфраструктурой, включающей 20 учебных кабинетов, кабинеты психолога, логопеда, языковые классы и IT-лаборатории. Также для первоклассников оборудуют спальни и игровые зоны групп продленного дня. Особое внимание уделено созданию инклюзивной среды: в школе будет функционировать ресурсный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, включающий сенсорную комнату и зоны для индивидуальных занятий.

Для среднего и старшего звена предусмотрены специализированные зоны, включая кабинеты иностранных языков, математики, информатики, химии, биологии и физико-астрономические лаборатории. Также оборудуют интерактивные классы по географии, истории, основам безопасности жизнедеятельности и универсальные кабинеты для междисциплинарных проектов. Большое внимание уделено творческому развитию учеников: в школе будут кабинеты музыки и черчения, пресс-центр с редакцией, актовый зал, шахматные зоны, а также скалодром. Для занятий спортом предусмотрены три просторных спортзала.