Сахалинцы получают информацию о размере предполагаемой пенсии через Госуслуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2025 года региональное отделение Социального фонда России (СФР) осуществляет масштабную рассылку уведомлений о предполагаемом размере будущей пенсии для жителей Сахалинской области. Как стало известно ТИА "Острова", специалисты ведомства направили персональные извещения почти двум тысячам граждан, среди которых оказались женщины старше 40 лет и мужчины старше 45 лет.

В направленных документах содержится детальная информация о текущем страховом стаже получателей и накопленных пенсионных коэффициентах. Специалисты СФР провели расчеты и указали в уведомлениях ориентировочный размер страховой пенсии по старости с учетом имеющихся показателей. Автоматизированная система формирования и отправки документов позволяет гражданам своевременно проверить полноту учета всех периодов официальной работы. При выявлении недостающих данных или неучтенных периодов трудовой деятельности, у получателей есть возможность обратиться в территориальные органы фонда для корректировки информации.

Проактивный подход к информированию населения реализуется через регулярную рассылку уведомлений каждые три года. Технические специалисты обеспечивают доставку документов через личные кабинеты на портале госуслуг, а для граждан без цифрового доступа организована работа клиентских служб СФР по всей Сахалинской области. Специалисты единого контакт-центра Социального фонда России оказывают круглосуточную поддержку по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-00-01, а региональные эксперты консультируют заявителей в рабочие дни по графику, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Фонда. Такая система коммуникации создает комфортные условия для получения актуальной информации о пенсионных правах.