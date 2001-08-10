Сахалинцы получают информацию о размере предполагаемой пенсии через Госуслуги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2025 года региональное отделение Социального фонда России (СФР) осуществляет масштабную рассылку уведомлений о предполагаемом размере будущей пенсии для жителей Сахалинской области. Как стало известно ТИА "Острова", специалисты ведомства направили персональные извещения почти двум тысячам граждан, среди которых оказались женщины старше 40 лет и мужчины старше 45 лет.
В направленных документах содержится детальная информация о текущем страховом стаже получателей и накопленных пенсионных коэффициентах. Специалисты СФР провели расчеты и указали в уведомлениях ориентировочный размер страховой пенсии по старости с учетом имеющихся показателей. Автоматизированная система формирования и отправки документов позволяет гражданам своевременно проверить полноту учета всех периодов официальной работы. При выявлении недостающих данных или неучтенных периодов трудовой деятельности, у получателей есть возможность обратиться в территориальные органы фонда для корректировки информации.
Проактивный подход к информированию населения реализуется через регулярную рассылку уведомлений каждые три года. Технические специалисты обеспечивают доставку документов через личные кабинеты на портале госуслуг, а для граждан без цифрового доступа организована работа клиентских служб СФР по всей Сахалинской области. Специалисты единого контакт-центра Социального фонда России оказывают круглосуточную поддержку по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-00-01, а региональные эксперты консультируют заявителей в рабочие дни по графику, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Фонда. Такая система коммуникации создает комфортные условия для получения актуальной информации о пенсионных правах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:24 14 Марта На Сахалине муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
11:04 14 Марта Сахалинские школьники проверили свои знания о событиях 1942 года
09:33 14 Марта В 2024 году в Сахалинской области 151 семья, принявшая на воспитание детей, получила единовременное пособие
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 09:37 Вчера Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
- 12:03 19 Марта Лекция об изданиях книги "Остров Сахалин" пройдёт в музее книги Чехова
- 10:13 18 Марта Сахалинцев приглашают на лекцию о вулканах Курильских островов
- 09:33 17 Марта В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?