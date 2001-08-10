На Сахалине энергообъекты готовят к прохождению паводка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области готовятся к возможным паводковым ситуациям - энергетики принимают комплексные меры по обеспечению бесперебойной работы ключевых энергообъектов в период весеннего половодья. Как стало известно ТИА "Острова", контроль над выполнением подготовительных мероприятий осуществляет специальная комиссия под руководством первого заместителя генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Павла Яковлева.
Специалисты энергокомпании провели комплексную проверку всех потенциально уязвимых объектов инфраструктуры. В частности, специалисты осмотрели гидротехнические сооружения, водопропускные и дренажные системы, а также откачивающее оборудование Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации сформирован резерв из 359 специалистов, оснащенных 160 единицами техники, включая автопарк, спецоборудование, 11 мотопомп и одно плавсредство
По данным Росгидромета, паводковый период на реках Сахалина продлится с начала апреля до начала мая 2025 года. Энергетики прогнозируют достижение критических отметок уровня воды на шести реках, расположенных в пяти муниципальных образованиях области. В этот период планируется установление особого режима взаимодействия между энергетиками, региональными органами власти и МЧС, что позволит оперативно координировать действия всех служб в соответствии с действующими соглашениями.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:24 14 Марта На Сахалине муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
11:04 14 Марта Сахалинские школьники проверили свои знания о событиях 1942 года
09:33 14 Марта В 2024 году в Сахалинской области 151 семья, принявшая на воспитание детей, получила единовременное пособие
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 09:37 Вчера Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
- 12:03 19 Марта Лекция об изданиях книги "Остров Сахалин" пройдёт в музее книги Чехова
- 10:13 18 Марта Сахалинцев приглашают на лекцию о вулканах Курильских островов
- 09:33 17 Марта В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?