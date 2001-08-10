На Сахалине энергообъекты готовят к прохождению паводка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области готовятся к возможным паводковым ситуациям - энергетики принимают комплексные меры по обеспечению бесперебойной работы ключевых энергообъектов в период весеннего половодья. Как стало известно ТИА "Острова", контроль над выполнением подготовительных мероприятий осуществляет специальная комиссия под руководством первого заместителя генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Павла Яковлева.

Специалисты энергокомпании провели комплексную проверку всех потенциально уязвимых объектов инфраструктуры. В частности, специалисты осмотрели гидротехнические сооружения, водопропускные и дренажные системы, а также откачивающее оборудование Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации сформирован резерв из 359 специалистов, оснащенных 160 единицами техники, включая автопарк, спецоборудование, 11 мотопомп и одно плавсредство

По данным Росгидромета, паводковый период на реках Сахалина продлится с начала апреля до начала мая 2025 года. Энергетики прогнозируют достижение критических отметок уровня воды на шести реках, расположенных в пяти муниципальных образованиях области. В этот период планируется установление особого режима взаимодействия между энергетиками, региональными органами власти и МЧС, что позволит оперативно координировать действия всех служб в соответствии с действующими соглашениями.