Камчатские каюры почтили память легендарной Маргариты Байшуаковой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке состоялся масштабный праздник ездового спорта, посвященный памяти выдающейся женщины-каюра Маргариты Байшуаковой, которая первой в истории преодолела дистанцию в 950 километров в гонке "Берингия". Спортивное мероприятие, собравшее любителей и профессионалов со всего Быстринского округа, прошло на базе спорткомплекса Оленгенде в Эссо.
Как сообщает ИА "Камчатка", организаторы мероприятия особое внимание уделили развитию детско-юношеского спорта. В программу соревнований включили нарта-спринт для различных возрастных категорий. Среди самых юных участников (7-11 лет) победу одержал Антон Чуприн под руководством своего отца-тренера. Особую награду "Верность традициям" получил Денис Баженов. В категории 12-14 лет первенствовал Андрей Туранов из школы "Тэви", подготовленный тренером Софией Ягановой, которая также подготовила победителя в группе 15-17 лет – Романа Иванова.
Отдельного внимания удостоились самые маленькие участники соревнований. Для детей провели веселые старты "Хепи Дог", где победу одержала Алёна Федоренко. Жюри отметило её особым подарком как самого юного участника соревнований.
Этот праздник стал частью масштабной программы по сохранению культурного наследия коренных народов Камчатки, которую Маргарита Байшуакова начала ещё в 2013 году с созданием этнокультурного центра "Нюлтен".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:24 14 Марта На Сахалине муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
11:04 14 Марта Сахалинские школьники проверили свои знания о событиях 1942 года
09:33 14 Марта В 2024 году в Сахалинской области 151 семья, принявшая на воспитание детей, получила единовременное пособие
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 09:37 Вчера Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
- 12:03 19 Марта Лекция об изданиях книги "Остров Сахалин" пройдёт в музее книги Чехова
- 10:13 18 Марта Сахалинцев приглашают на лекцию о вулканах Курильских островов
- 09:33 17 Марта В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?