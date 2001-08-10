Камчатские каюры почтили память легендарной Маргариты Байшуаковой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке состоялся масштабный праздник ездового спорта, посвященный памяти выдающейся женщины-каюра Маргариты Байшуаковой, которая первой в истории преодолела дистанцию в 950 километров в гонке "Берингия". Спортивное мероприятие, собравшее любителей и профессионалов со всего Быстринского округа, прошло на базе спорткомплекса Оленгенде в Эссо.

Как сообщает ИА "Камчатка", организаторы мероприятия особое внимание уделили развитию детско-юношеского спорта. В программу соревнований включили нарта-спринт для различных возрастных категорий. Среди самых юных участников (7-11 лет) победу одержал Антон Чуприн под руководством своего отца-тренера. Особую награду "Верность традициям" получил Денис Баженов. В категории 12-14 лет первенствовал Андрей Туранов из школы "Тэви", подготовленный тренером Софией Ягановой, которая также подготовила победителя в группе 15-17 лет – Романа Иванова.

Отдельного внимания удостоились самые маленькие участники соревнований. Для детей провели веселые старты "Хепи Дог", где победу одержала Алёна Федоренко. Жюри отметило её особым подарком как самого юного участника соревнований.

Этот праздник стал частью масштабной программы по сохранению культурного наследия коренных народов Камчатки, которую Маргарита Байшуакова начала ещё в 2013 году с созданием этнокультурного центра "Нюлтен".