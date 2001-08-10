Тихоокеанское
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08:39, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке с апреля начнут продавать местные тепличные помидоры

На Камчатке с апреля начнут продавать местные тепличные помидоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в следующем месяце на Камчатке начнут продавать помидоры – первый урожай нового тепличного комплекса, сообщает ТК "41 регион".

Первыми в магазины попадут помидоры сортов «Прунакс» и «Конфетто», а затем, ближе к середине апреля, созреют томаты «Мерлис».

Первый урожай местного тепличного комплекса – огурцы – вызвал ажиотаж на Камчатке. Поначалу люди стояли в очередях за свежими овощами, а потом привыкли. Тем временем на прилавки стало поступать всё больше огурцов, сейчас их хватает всем желающим.

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