В центре Владивостока водитель автобуса начал молится прямо на проезжей части

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: https://t.me/dpsvl

В центре Владивостока водитель автобуса, следовавшего по маршруту №55, совершил намаз прямо на проезжей части, что вызвало вопросы и обсуждения в социальных сетях, сообщает РИА VladNews.

После появления видеозаписи в ТГ-канале «DPS VL», городское управление транспорта отреагировало на ситуацию. С водителем был проведен инструктаж, в ходе которого ему напомнили о запрете на совершение религиозных обрядов в общественных местах.

Особое внимание было уделено необходимости соблюдения общепринятых норм поведения, уважительному отношению к культурным и религиозным чувствам других людей, а также возможным последствиям нарушения этих правил, включая дисциплинарные взыскания со стороны работодателя.

Водителю рекомендовали искать более подходящие и уединенные места для совершения намаза, чтобы не создавать помех и неудобств для окружающих.

Как сообщили в МЦУ Владивостока, в дополнение к этому, водитель был доставлен в отделение ГАИ для оформления протокола об административном правонарушении.

Помимо того, водителю рекомендовано искать альтернативные, более уединенные места для совершения религиозных обрядов, не создавая неудобств для окружающих. Также, водитель доставлен в ГАИ для составления протокола за административное правонарушение.