На Сахалине военные механики-водители учатся управлять гусеничной техникой в сложных условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Механики-водители армейского корпуса Восточного военного округа активно осваивают навыки управления многоцелевыми легкобронированными тягачами на сахалинском полигоне, где созданы условия, максимально приближенные к реальным боевым. Особое внимание во время подготовки уделяется преодолению различных препятствий в сложном рельефе островного региона.

Как стало известно ТИА "Острова", инструкторы, имеющие опыт участия в специальной военной операции, обучают военнослужащих практическим навыкам вождения боевых машин через специально разработанную систему препятствий. Курсанты последовательно преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров и другие искусственные преграды, а также естественные особенности местности – крутые подъемы, спуски и участки для маневрирования.

Перед началом практических занятий командование проводит подробный инструктаж по теории вождения боевой техники и алгоритмам действий при возникновении нештатных ситуаций. По информации, полученной от представителей военного ведомства, программа обучения полностью учитывает специфику сахалинского ландшафта и тактическую обстановку, адаптируя опыт, полученный военными специалистами в ходе специальной операции.

Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в пресс-службе ВВО, проведение таких учений положительно влияет на развитие военной инфраструктуры региона и способствует совершенствованию системы подготовки военных водителей в сложных климатических условиях.