Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2025
Сейчас 23:26
82,85|90,83
На Сахалине прокуратура добилась выплаты компенсации за некачественное лечение ребенка
15:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Республики Беларусь разрешили ловить рыбу у берегов Камчатки

Республики Беларусь разрешили ловить рыбу у берегов Камчатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ближайшие 10 лет Россия предоставит Беларуси право на вылов водных биоресурсов в исключительной экономической зоне. Перерабатывать улов будут российские предприятия, пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на телеграм-канал «Рыбак Камчатки».

Ежегодно будут выделять следующую квоту: не менее 30 000 тонн минтая и не менее 1 000 тонн сельди в Беринговом море; не менее 20 000 тонн минтая в Охотском море; не менее 9 000 тонн трески и пикши в Баренцевом море; а также не менее 100 тонн трески, не менее 100 тонн балтийской сельди и не менее 800 тонн кильки в Балтийском море.

Разрешения на освоение упомянутых квот будут выдавать совместным белорусско-российским предприятиям. При этом добытчики будут обязаны доставлять и выгружать уловы на территорию России. Приоритетное право на переработку улова и обслуживание судов будет принадлежать российской береговой и портовой инфраструктуре.

Похожее соглашение существует между Россией и Узбекистаном, которому выделили квоту на вылов рыбы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в размере порядка 20 тысяч тонн минтая и 5 тысяч тонн сельди.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?