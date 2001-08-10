Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал "Южно-Сахалинск" и "Пассажирская компания Сахалин" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на повышение качества транспортных услуг в регионе. Как стало известно ТИА "Острова", компании планируют разработать уникальный продукт, который объединит авиационные и железнодорожные перевозки в единую систему обслуживания пассажиров.
Документ предусматривает комплексное взаимодействие между транспортными предприятиями по нескольким направлениям. Специалисты компаний займутся разработкой новых сервисов для пассажиров, внедрением современных технологических решений и унификацией цифровых платформ. Особое внимание уделят обучению персонала: сотрудники аэропорта и железной дороги пройдут специальную программу переквалификации в формате семинаров, тренингов и стажировок. По словам представителей предприятий, совместная работа позволит существенно повысить уровень обслуживания клиентов и оптимизировать производственные процессы.
Как рассказал начальник отдела неавиационной коммерции АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Александр Струнин, обе компании обслуживают одного и того же пассажира, несмотря на различия в специфике работы.
"Наша задача - обеспечить максимальный комфорт и безопасность при передвижении. Стратегическое партнерство с железнодорожным перевозчиком даст возможность создать принципиально новый продукт, аналогов которому ранее не существовало", - подчеркнул он.
Первая рабочая группа по развитию бесшовных систем и гостеприимства начнет свою деятельность в начале апреля, а затем будет собираться регулярно каждые три месяца для контроля реализации намеченных планов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
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