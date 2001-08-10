Горнолыжный комплекс и аквапарк стали самыми популярными локациями зимы на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС с помощью геоаналитической платформы "Геоэффект" проанализировала популярные места зимнего отдыха в Сахалинской области. Специалисты оценили посещаемость рекреаций в период с 1 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года и составили портрет среднестатистического туриста.
Самой популярной локацией зимы на Сахалине стал горнолыжный комплекс "Горный воздух" - на него пришлось более 63% от всех посещений. На втором месте - известное у любителей зимней рыбалки село Стародубское - сюда предпочли поехать 21% сахалинцев и гостей региона. Замкнул тройку лидеров аквапарк "Аква-сити" - 13% выбрали именно такой вид отдыха. В пятерку популярных рекреаций также попали река Найба и гора Лягушка. На Найбе в конце февраля проходил знаменитый фестиваль любителей подлёдного лова "Сахалинский лед", а Лягушка востребована у любителей зимних походов.
Большинство посетителей популярных мест отдыха оказались жителями Сахалинской области - 73% от уникальных посещений. Однако покорять склоны и ловить рыбу на Сахалин приезжают и гости из других регионов. Чаще всего из Приморья - доля туристов из этого региона составила 7%. На втором месте - Хабаровский край (4%), на третьем - Москва и Московская область (3,5%) от общего числа посетителей. Также зимний Сахалин популярен у туристов из других регионов Дальнего Востока, особенно из Камчатского края и Амурской области.
Самую многочисленную группу любителей зимних путешествий составили туристы в возрасте 35-44 лет. Реже всего горнолыжные склоны и зимнюю рыбалку выбирали люди 65+ и молодые люди 18-24 лет. Также аналитики отмечают, что мужчины составляют более 60% от общего числа посетителей популярных локаций. При этом около 50% любителей зимнего отдыха придерживаются здорового образа жизни.
"Цифровые решения МТС на основе обезличенных больших данных помогают составить цифровой портрет туриста, интересующегося активным отдыхом. Это позволяет объективно оценить популярность и сезонность туристических маршрутов, узнать откуда приезжают туристы на Сахалин, какого они возраста и пола. Исходя из полученной информации мы планируем развитие сети высокоскоростного интернета, чтобы у сахалинцев и гостей региона всегда был доступ к цифровым сервисам. Также на основе больших данных можно оценить существующую туристическую инфраструктуру и помочь в ее эффективном развитии", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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