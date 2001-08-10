Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске школьники и студенты сразились в интеллектуальной битве "Квиз 360°", где проверили свои знания в различных областях науки и культуры. Как стало известно ТИА "Острова", вторая игра цикла прошла 19 марта, собрав команды из трех школ, техникума строительства и представителей "Движения Первых".

Участникам предложили пройти пять сложных раундов с шестью-восемью заданиями в каждом, где требовалось продемонстрировать не только глубокие знания, но и быстроту мышления. Организаторы составили вопросы, охватывающие широкий спектр тем: от классической литературы до современного кинематографа, от исторических событий до основ химии и правил дорожного движения. Такое разнообразие позволило каждому участнику проявить свои сильные стороны и почувствовать азарт интеллектуального соревнования.

Следующую игру запланировали провести уже 16 апреля в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. ТИА "Острова" в СахОУНБ рассказали, что между играми команды могут улучшить свой результат, выполняя специальные задания.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: +7 (4242) 45-25-26, 45-25-21.