Вторая игра "Квиз 360°" объединила южно-сахалинских школьников и студентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске школьники и студенты сразились в интеллектуальной битве "Квиз 360°", где проверили свои знания в различных областях науки и культуры. Как стало известно ТИА "Острова", вторая игра цикла прошла 19 марта, собрав команды из трех школ, техникума строительства и представителей "Движения Первых".
Участникам предложили пройти пять сложных раундов с шестью-восемью заданиями в каждом, где требовалось продемонстрировать не только глубокие знания, но и быстроту мышления. Организаторы составили вопросы, охватывающие широкий спектр тем: от классической литературы до современного кинематографа, от исторических событий до основ химии и правил дорожного движения. Такое разнообразие позволило каждому участнику проявить свои сильные стороны и почувствовать азарт интеллектуального соревнования.
Следующую игру запланировали провести уже 16 апреля в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. ТИА "Острова" в СахОУНБ рассказали, что между играми команды могут улучшить свой результат, выполняя специальные задания.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: +7 (4242) 45-25-26, 45-25-21.
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