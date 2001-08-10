Тихоокеанское
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09:06, | Новости общества Сахалина и Курил

В заповеднике Амурской области "банда" кабанов захватила кормушку

В заповеднике Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хинганском заповеднике Амурской области кабаны-захватчики завладели подкормочной площадкой. "Банда" никого к ней не подпускает. О событиях в жизни обитателей заказника сообщили в соцсетях, пишет ИА "Порт Амур".

О поведении диких свиней стало известно благодаря видеокамере. Судя по кадрам, косулям остается ходить рядом, облизываться и ждать момента. Попробовать угощения животные могут, когда настанет ночь, и кабаны заснут.

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