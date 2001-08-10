Тихоокеанское
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17:52, | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области провели антитеррористические учения

В Сахалинской области провели антитеррористические учения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области провели антитеррористические учения. В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства областных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и органов власти. Отработан алгоритм реагирования экстренных служб и правоохранительных органов при получении информации об угрозе совершения преступления террористического характера на объекте образования, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Действия ведомств, задействованных в антитеррористических учениях, получили положительную оценку руководства оперативного штаба. Учебные задачи реализованы в полном объеме.

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