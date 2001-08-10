Студенты осваивают работу в аэровокзале Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа приступили к практическому обучению в главной воздушной гавани островов. Под руководством опытных наставников службы транспортной безопасности 25 учащихся третьего курса осваивают ключевые аспекты работы терминала, включая досмотр пассажиров и методы профайлинга.

Как стало известно ТИА "Острова", молодые люди уже прошли теоретическую подготовку по основам обеспечения безопасности в авиационной сфере. Теперь они получают практические навыки, наблюдая за процессами в условиях реальной работы аэропорта. Студенты активно помогают инспекторам в организации потоков пассажиров, обучаясь работе с современным оборудованием — металлодетекторами и интроскопами. Практиканты также изучают методы выявления потенциально опасных лиц через анализ их невербального поведения, что является важной частью профессиональной подготовки будущих специалистов.

Начальник отдела досмотра службы транспортной безопасности АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Ольга Войтенко рассказала, что инспекторы не только обеспечивают безопасность, но и выступают в роли психологов, умея успокоить людей в стрессовых ситуациях. По её словам, практика студентов рассматривается как этап подготовки потенциальных сотрудников аэропорта. После завершения двухнедельного обучения, которое продлится до 29 марта, молодые люди вернутся в мае для прохождения производственной практики. Заведующая отделением "Сервис на воздушном транспорте" Анна Лещенко отметила, что такая форма обучения позволяет студентам лучше понять, как теоретические знания применяются на практике в пиковые периоды работы аэровокзала.