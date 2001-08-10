Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2025
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20 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно
13:28, | Новости общества Сахалина и Курил

20 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

20 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 марта в восточной части залива Мордвинова под воздействием отжимного ветра ожидается взлом и отрыв припая. Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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