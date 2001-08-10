В Поронайске поздравили с 99-летием участника Великой Отечественной войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске поздравили с 99-летием единственного проживающего в районе участника Великой Отечественной войны Алексея Васильевича Ветрова.

Свой 99-ый день рождения отметил почетный гражданин Поронайского муниципального округа, участник Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Ветров. Ветерана в этот день поздравили многочисленные гости, среди которых мэр района Антон Карпуков, депутат Сахалинской областной Думы Александр Радомский, председатель Собрания Виктория Кривошеева.

- Алексей Васильевич, вы не только очевидец, но и участник исторического события, спасшего мир от фашизма. На вашу долю выпали тяжкие испытания военного времени, которые вы, как и тысячи наших земляков, достойно прошли, проявив мужество, стойкость и любовь к Родине. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, заботы и внимания близких. Такие люди, как вы – гордость и слава нашего народа, а ваш жизненный путь – достойный пример для подрастающего поколения, - отметил мэр Антон Карпуков.

Алексей Васильевич Ветров родился в рабочей семье в Полтавской области. Его родной город Пирятин два года находился в немецкой оккупации. После его освобождения парень самовольно ушёл на фронт. Был контужен при обстреле берега реки Днепр, отправился на лечение, а в 1944 снова встал в ряды Красной Армии. Воевал на Ленинградском и 2-м Украинском фронтах. В Польше, в боях под Краковым, был ранен в голову. С войсками дошел до Одера. Награжден орденом Отечественной войны II степени, многими юбилейными медалями.

На Сахалин переехал в 1962 году. В Поронайске более 30 лет работал начальником железнодорожной станции, получил знак "Почетный железнодорожник". А в 2004 году ему присвоили звание «Почетный гражданин муниципального образования "Поронайский район".

Губернатор Валерий Лимаренко также передал свое поздравление ветерану.

99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Алексею Васильевичу Ветрову. Он прошел войну, а после много десятилетий трудился на благо Сахалинской области: возглавлял железнодорожную станцию Поронайска, руководил советом ветеранов, занимался патриотическим воспитанием молодежи. Судьба Алексея Васильевича — пример мужества и самоотдачи. Поздравляю и благодарю за вклад в Победу и развитие региона! – отметил Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

Губернатор уделяет особое внимание поддержке ветеранов ВОВ в Сахалинской области. Для героев предусмотрены ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные выплаты, бесплатное зубопротезирование, санаторно-курортное лечение, проезд в общественном транспорте, выплаты на улучшение жилищных условий. Кроме того, за каждым ветераном закреплены проводники здоровья, которые помогают ветеранам решать все вопросы, касающиеся медицины.