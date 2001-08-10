Лекция об изданиях книги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В юбилейный год А. П. Чехова музей книги предоставляет уникальную возможность познакомиться с собранием изданий книги «Остров Сахалин», составляющих коллекцию письменных источников основного фонда. Поможет в этом лекция «От классики до коллекционных экземпляров: издания книги «Остров Сахалин» в фондах музея», которая пройдёт при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Так, на сегодняшний день количество единиц хранения «путевых записок» писателя составляет более 150, включая издания как на русском, так и на иностранных языках. Помимо редких и исторически значимых изданий, музей также хранит более специфичные экземпляры. К таким изданиям можно отнести «Остров Сахалин», напечатанный шрифтом Брайля, а также миниатюрную версию произведения в виде трёхтомника, размер каждого тома составляет всего 7х5,5 см!

Как формировалась первая коллекция музея, посвящённого одной книге? Кто из переводчиков стал дарителем, и перевод на язык какой не существующей ныне страны есть в коллекции? Расскажет об этом заведующий сектором научной работы музея книги Чехова Арина Лукашенко.

Напомним, что в 2025 году отмечается 165-летие А. П. Чехова, 135-летие его поездки на Сахалин и 130-летие выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием.

Ждём вас в музее книги Чехова 20 марта в 17:30. Вход свободный!