В Азербайджан теперь можно перевести деньги по номеру телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Перевод происходит со счета в рублях, деньги поступят моментально на счет получателя, открытый в ВТБ (Азербайджан), в национальной валюте – азербайджанских манатах. За одну операцию можно перевести до 300 тысяч рублей.

По данным ВТБ, 70% розничных клиентов выбирают перевод по телефону для отправки денег за рубеж. Сегодня здесь доступны более 100 зарубежных направлений. По номеру телефона можно перевести деньги в Азербайджан, Армению, Беларусь, Китай, Таджикистан и Узбекистан.

Статистика банка показывает, что за 2024 год россияне совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.