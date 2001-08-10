Сахалинская область принимает участие во Всероссийских командно-штабных учениях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 18 по 19 марта 2025 года Сахалинская область принимает участие во Всероссийском командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по отработке вопросов ликвидации природных пожаров и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
18 марта, с самого утра проведено оповещение и сбор органов управления и личного состава, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области. До Главного управления МЧС России по Сахалинской области и дежурных служб федеральных органов исполнительной власти доведены вводные, предусмотренные замыслом учения, разработанные с учетом специфики региона и уточненного прогноза. Практические действия командно-штабных учений по ликвидации последствий половодья, экстренные службы отработали в Корсаковском районе.
По легенде организаторов учения, в результате прохождения циклона в южных районах острова Сахалин, сопровождающегося выпадением сильных осадков в виде дождя и мокрого снега на реках южных районов, начался резкий подъем воды, в результате чего оказались подтоплены частные жилые дома. Требуется эвакуация населения.
Первыми на место чрезвычайной ситуации, для проведения перекрытия участков и охраны общественного порядка, прибыли экипажи дорожно-постовой службы ГИБДД, следом для организации управления спасательной операции прибывают оперативные группы Главного управления МЧС России по Сахалинской области и администрации Корсаковского городского округа.
На границе и в самой зоне ЧС силами Центра гигиены и эпидемиологии Сахалинской области проводятся отборы проб на качество питьевой воды.
Для мониторинга сложившейся обстановки, за обстановкой с высоты птичьего полета следят беспилотные летательные аппараты Центра технических видов спорта. Кроме того, для эвакуации жителей их труднодоступных мест, выдвигаются спасатели МЧС России на судне на воздушной подушке "Хивус" и аэролодке.
Во время проведения эвакуации, поступила дополнительная вводная, 2 человека нуждаются в оказании медицинской помощи, для оказания которой на место прибыла бригада станции скорой медицинской помощи. Сотрудники ведомства помогают спасенным подняться по крутому берегу и сопровождают их к передвижному пункту временного размещения.
Всего в тренировке приняли участие 66 специалистов и 13 единиц техники Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС.
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