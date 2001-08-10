На Камчатке гонку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Тигиль в понедельник, 17 марта, завершил гонку "Берингия" единственный участник номинации "Молодой каюр" Евгений Бородай, сообщает astv.ru.

Евгений прошёл со своими собаками 415 километров из села Эссо.

- Этот путь дался ему непросто, но каждый, кто бросил вызов суровой и снежной "Берингии", уже герой, - считают в Камчатском выставочно-туристическом центре.

Как дела у остальных участников гонки, можно посмотреть в репортаже журналиста Александра Петровца по ссылке.