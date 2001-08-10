Тихоокеанское
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19 Марта 2025
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17:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке гонку "Берингия" завершил единственный участник номинации "Молодой каюр"

На Камчатке гонку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Тигиль в понедельник, 17 марта, завершил гонку "Берингия" единственный участник номинации "Молодой каюр" Евгений Бородай, сообщает astv.ru.

 Евгений прошёл со своими собаками 415 километров из села Эссо.

 - Этот путь дался ему непросто, но каждый, кто бросил вызов суровой и снежной "Берингии", уже герой, - считают в Камчатском выставочно-туристическом центре.

Как дела у остальных участников гонки, можно посмотреть в репортаже журналиста Александра Петровца по ссылке.

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