В Сахалинской области в 2025 году капитально отремонтируют 16 учреждений образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 школ и 5 детских садов Сахалинской области в этом году будут капитально отремонтированы. Территории ещё 16 детских садов ждет благоустройство благодаря участию островного региона в федеральных программах и финансированию из областного бюджета.

Об этом министр образования региона Анастасия Киктева рассказала в рамках встречи с депутатами Сахалинской областной Думы и представителями муниципальных образований.

- Уже третий год при активной поддержке губернатора Валерия Лимаренко идет преобразование инфраструктуры школ и детских садов, обновление материально-технической базы, благоустройство территорий образовательных учреждений по всей области. С 2022 года были отремонтированы 34 школы и 18 детских садов. Более 15 тысяч островных школьников стали учиться в современных комфортных и безопасных условиях, - рассказала Анастасия Киктева.

В числе модернизированных - школа №2 Александровск-Сахалинска 1968 года постройки. В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в 2023 и 2024 годах здесь был проведен капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания. В дальнейшем запланировано благоустройство территории образовательного учреждения. В Холмском муниципальном округе в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» капитальный ремонт проводится в двух учреждениях - общеобразовательной школе в селе Чапланово и коррекционной школе в Холмске. В коррекционной школе основные работы по ремонту фасада здания и замене электропроводки в помещениях завершатся к концу первого квартала 2025 года. На данный момент заключаются контракты на поставку оборудования и обновление внутренней части школы.

Программа капитального ремонта включает в себя не только ремонтные работы, но и комплексное развитие образовательных учреждений: обновление инфраструктуры, закупку оборудования, повышение квалификации педагогов. Все это позволяет создать комфортную и современную образовательную среду. Модернизация детских садов области также предполагает комплексный подход. Так, в Аниве в детском саду «Сказка» проходит масштабный ремонт в рамках национального проекта «Семья», а обновление территории учреждения будет выполнено в рамках региональной программы «Счастливое детство». Полностью модернизированный детский сад встретит детей уже в сентябре 2025 года.

В ходе встречи министр образования Сахалинской области представила и передала в работу «Атлас лучших инновационных решений», который вобрал в себя успешные региональные практики и стал продуктом визуального стандарта школ разных типов: большой городской школы, сельской школы, малокомплектной сельской школы.

- Мы накопили большой опыт и смогли его обобщить. Я рада, что благодаря совместным усилиям министерства образования, министерства строительства и министерства эффективного развития нам удалось создать «Атлас лучших инновационных решений» и «Календарь заказчика», которые позволят не только принять лучшие инфраструктурные решения каждому из образовательных учреждений, вошедших в данную программу, но и оптимизировать процесс проведения капитального ремонта, - прокомментировала Анастасия Киктева.

В ближайшие пять лет в Сахалинской области планируют капитально отремонтировать порядка 30% школ. А в региональную программу по благоустройству территорий детских садов «Счастливое детство», инициированную губернатором, включено 97 дошкольных учреждений.