Около 50 килограммов макулатуры собрали в аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект по сбору бумаги и картона запустили в воздушной гавани в начале февраля. Акцию приурочили ко Дню гражданской авиации. За месяц к ней присоединились сотни сотрудников и десятки тысяч пассажиров, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

10 февраля зону прилёта в аэровокзальном комплексе украсило огромное прозрачное сердце. В него любой путешественник мог отправить бумажные отходы, в первую очередь - посадочные талоны. Каждый день скульптура наполнялась тысячью использованных билетов, квитанций и не только. К 10 марта в урне скопили около 100 000 элементов из бумаги и картона.

"Сначала мы планировали, что экологическая акция продлится всего неделю, но в первые же дни команда аэровокзала получила огромный отклик от пассажиров. Путешественники с интересом вовлеклись в проект. Тогда мы решили его продлить. Общими силами нам удалось собрать 56 с половиной килограммов посадочных талонов и макулатуры. Благодаря содействию Управления по обращению с отходами региона эти бумажные элементы обретут вторую жизнь после переработки. Так мы защитим природу, а ещё, возможно, получим полезные продукты для перелётов", - отметил генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.

После того, как сбор официально закрыли, посадочные талоны и прочую макулатуру передали в пункт приёма вторсырья Южно-Сахалинска - "Вторпунт". Уже оттуда материалы отправят на сортировку и утилизацию.

"Подобные акции по сбору вторсырья положительно влияют на формирование культуры переработки в нашем обществе. Мы рады видеть, как забота об экологии входит в массы и становится частью повседневной жизни, способствуя созданию устойчивого будущего", - поделилась специалист по работе с ВМР АО "Управление по обращению с отходами" Анастасия Ченских.

Акция по сбору макулатуры - не первый экологический проект аэровокзального комплекса. Каждый год команда авиагавани участвует в уборке побережья в Пригородном и у озера Изменчивое. Летом 2024-го здание оборудовали урнами для хранения батареек, а ещё раньше - для пластика и бумаги. В ближайшее время в терминале планируют провести акцию по сбору пластиковых тар среди пассажиров и сотрудников. Их тоже отправят на переработку при поддержке Управления по обращению с отходами Сахалинской области.