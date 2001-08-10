На Сахалине сотрудник избиркома помог спасти лося, запутавшегося в проводах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудник областного избиркома Руслан Захаров с супругой Еленой помогли спасти лося, попавшего в беду, рассказали ТИА "Острова" в региональном избиркоме.

"Мы с семьей возвращались на автомобиле из Ноглик в Южно-Сахалинск 13 марта. Около 15 часов на трассе между Тымовским и Смирных супруга заметила лося, лежащего в снегу. Оказалось, что животное попало в беду, запутавшись в проводах. Лось не мог двигаться и, по всей видимости повредил конечности. Мы приняли решение действовать", - рассказал Руслан Захаров.

Телефонным звонком о происшествии были оперативно извещены зоозащитники и лесничество.

Сейчас лось находится под наблюдением в ослабленном состоянии, но есть надежда, что он вернется в дикую природу.