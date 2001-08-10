Участники камчатской гонки на собачьих упряжках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается Камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия - 2025». Участники соревнования завершили четвёртый этап, преодолев отрезок гонки от села Эссо до села Усть-Хайрюзово 250 километров.

По ходу следования гонки, в каждом населенном пункте участников гонки с радостью и теплом встречают местные жители.

«Продвигая сегодня "Берингию", продвигая сегодня гонку, мы заботимся о том, чтобы в Корякском округе действительно наступали хорошие и значимые перемены в жизни», — рассказала общественный советник, губернатора Камчатского края по социально-экономическому развитию Корякского округа Валентина Броневич.

Изначально на старт большой гонки планировали выйти двенадцать каюров. После гонки-пролога главной судейской коллегией было принято решение об отстранении двух участников: Андрей Притчин не примет участие в гонке по состоянию здоровья, а София Яганова добровольно отказалась от участия.

Итоговый список участников по номинациям:

Номинация «Молодой каюр», дистанция 415 км (Эссо-Тигиль):

1. Бородай Евгений

Номинация «За верность традициям Севера» имени Алексея Спиридоновича Колегова, дистанция 1005 км (Эссо-Оссора):

1. Отец Владислав (Владислав Ревенок).

2. Тишкин Виталий.

3. Кривогорницын Александр.

4. Кутынковав Евгений.

Номинация «Единая Камчатка. 18 лет вместе» дистанция 1425 км (Эссо - Усть-Камчатск):

1. Семашкина Анна.

2. Семашкина Мария.

3. Воронова Алиса.

4. Попов Алексей.

5. Левковский Николай.

В номинации «За верность традициям Севера» лучшее время прохождения гонки показывает Александр Кривогрницын, за ним следуют каюры Отец Владислав (Владислав Ревенок) и Евгений Кутынковав.

В большой номинации «Единая Камчатка. 18 лет вместе» с первого до третьего места в списке располагаются Алексей Попов, Алиса Воронова и Мария Семашкина.

«Трасса великолепная, катимся прямо, как будто дорога маслом намазана. Потихонечку, не торопясь, к концу гонки разгонятся, я так думаю», — рассказал трехкратный чемпион Камчасткой традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия» Николай Левковский.

Маршрут большой гонки «Берингия» проходит сначала по западному побережью полуострова, после чего участники преодолеют перевал и будут идти вдоль восточного побережья Камчатки до Усть-Камчатска. В среднем прохождение этой гонки занимает четыре недели. Протяженность маршрута от Эссо до Усть-Камчатска – 1425 км.

В этом году гонка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также защитникам Родины, исполняющим свой долг в рамках специальной военной операции. Соответствующее решение принял Губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Также в 2025 году Камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия» будет отмечать 35 лет с момента проведения первой гонки в 1990 году.

Фото: скриншот из видео.