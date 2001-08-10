Тихоокеанское
информационное агентство
18 Марта 2025
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15:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

18 марта в заливе Мордвинова выходить на лёд опасно

18 марта в заливе Мордвинова выходить на лёд опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 марта в заливе Мордвинова припай устойчив от 16 км автодороги «с. Охотское - м. Свободный» до мыса Свободный на удалении от берега 500 метров. На остальных участках залива наблюдается очень сплоченный дрейфующий лед. Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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