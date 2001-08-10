Тихоокеанское
информационное агентство
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12:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Кадеты Тымовского района приняли участие в акции "Яблоки добра"

Кадеты Тымовского района приняли участие в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кадеты школы № 1 пгт Тымовское, обучающиеся по направлению МЧС России, проявили активную гражданскую позицию, приняв участие в акции "Яблоки добра". Эта работа направлена на сбор фруктов, которые затем будут использованы для приготовления сухих пайков для бойцов СВО. Подобные инициативы не только помогают военнослужащим, но и воспитывают у подростков чувство ответственности, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Координатором акции выступила Олеся Ермакова, которая отметила, что это далеко не первая акция в поддержку бойцов СВО, в которой активно участвует кадетский класс. Олеся подчеркнула намерение учебного заведения и дальше поддерживать военнослужащих, используя все доступные ресурсы. Это делает подобные мероприятия не только важным актом благотворительности, но и значимым воспитательным процессом для учащихся.

Такие акции, как "Яблоки добра" развивают у молодёжи патриотизм и чувство долга перед Родиной. Важно продолжать инициировать и поддерживать такие мероприятия, чтобы молодежь чувствовала свою связь с теми, кто защищает страну.

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