Кадеты Тымовского района приняли участие в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кадеты школы № 1 пгт Тымовское, обучающиеся по направлению МЧС России, проявили активную гражданскую позицию, приняв участие в акции "Яблоки добра". Эта работа направлена на сбор фруктов, которые затем будут использованы для приготовления сухих пайков для бойцов СВО. Подобные инициативы не только помогают военнослужащим, но и воспитывают у подростков чувство ответственности, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Координатором акции выступила Олеся Ермакова, которая отметила, что это далеко не первая акция в поддержку бойцов СВО, в которой активно участвует кадетский класс. Олеся подчеркнула намерение учебного заведения и дальше поддерживать военнослужащих, используя все доступные ресурсы. Это делает подобные мероприятия не только важным актом благотворительности, но и значимым воспитательным процессом для учащихся.

Такие акции, как "Яблоки добра" развивают у молодёжи патриотизм и чувство долга перед Родиной. Важно продолжать инициировать и поддерживать такие мероприятия, чтобы молодежь чувствовала свою связь с теми, кто защищает страну.