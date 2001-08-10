Тихоокеанское
информационное агентство
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11:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут, как вырастить богатый урожай

Сахалинцам расскажут, как вырастить богатый урожай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цикл бесплатных лекций, посвященных садоводству, стартовал в областной универсальной научной библиотеке. Первая встреча «Все о кустарниках на Сахалине» пройдет 20 марта в 17.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалист Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» Тамара Таран расскажет о кустарниках, произрастающих на Сахалине. Гости получат не только теоретические знания, но и смогут задать интересующие вопросы опытному эксперту.

Встреча пройдет в молодежном центре «Универсалка» (второй этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-27.

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