В Южно-Сахалинске сисадминав научат работать с комплексами ГАС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовало очное обучение системных администраторов комплексов средств автоматизации территориальных избирательных комиссий по работе с комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы» 2.0. Занятия пройдут в избирательной комиссии Сахалинской области с 17 по 22 марта, рассказали ТИА "Острова" в избиркоме.

Новая Цифровая платформа ГАС «Выборы» 2.0 запущена в режиме опытной эксплуатации в начале года, в ЕДГ-2025 она будет функционировать в основном режиме

Цифровая платформа ГАС «Выборы» 2.0 построена на отечественном программном обеспечении и имеет централизованную базу данных, размещенную в едином центре обработки информации. Одновременный доступ для работы в режиме реального времени имеют все работники ЦИК России, избирательных комиссий субъектов РФ и ТИК. Платформа позволяет поддерживать данные об избирателях в актуальном состоянии за счёт регулярного обновления информации.