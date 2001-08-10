На 64% выросло количество приглашений на работу подросткам в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как часто компании-работодатели приглашают на работу сахалинских подростков от 14 до 18 лет, и куда их готовы трудоустраивать.
За 2024 год работодатели направили сахалинским соискателям в возрасте от 14 до 18 лет более 18 тыс. приглашений на вакансии, и это на 64% больше, чем в 2023 году.
При этом на долю самых молодых кандидатов (14–18 лет) приходится только 8% от всех приглашений, отправленных соискателям в течение прошлого года. Но это все равно больше, чем в целом по России, где доля таких приглашений составила только 4% за весь 2024 год.
Соискателей в возрасте 14–18 лет чаще всего зовут на вакансии, которые относятся к профессиональным сферам «Туризм, гостиницы, рестораны» (9% приглашений на вакансии из данной профобласти были сделаны соискателям указанной возрастной категории), «Розничная торговля» (7,3%), «Домашний, обслуживающий персонал» (6,1%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (5,3%), «Транспорт, логистика, перевозки» (4,8%), «Административный персонал» (4,4%), «Маркетинг, реклама, PR» (4,3%), «Продажи, обслуживание клиентов» (4,2%), «Рабочий персонал» (3,1%) и «Наука, образование» (2,6%).
При этом, если оценивать, в каких направлениях растет лояльность к самым молодым кандидатам, впереди остальных по этому параметру направление «Наука, образование»: здесь количество приглашений соискателям от 14 до 18 лет выросло в 2,5 раза год к году.
Топ-10 профобластей, куда соискателей 14–18 лет чаще всего приглашали на работу, 2024 год
Указана доля приглашений, отправленных кандидатам в указанной возрастной группе, от всех в профобласти
Профессиональные области
Доля приглашений кандидатам 14–18 лет от всех
Туризм, гостиницы, рестораны
9,00%
Розничная торговля
7,30%
Домашний, обслуживающий персонал
6,10%
Искусство, развлечения, массмедиа
5,30%
Транспорт, логистика, перевозки
4,80%
Административный персонал
4,40%
Маркетинг, реклама, PR
4,30%
Продажи, обслуживание клиентов
4,20%
Рабочий персонал
3,10%
Наука, образование
2,60%
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