17:54, | Новости общества Сахалина и Курил
Работников ЖКХ Поронайского района поздравили с наступающим праздником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В торжественном мероприятии, которое состоялось в концертном зале «Центральный», приняли участие работники ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и других предприятий жилищно-коммунального комплекса. С профессиональным праздником всех собравшихся поздравили мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков и председатель Собрания Виктория Кривошеева.
Глава района отметил, что в этой отрасли трудятся сотни людей, которые ежедневно обеспечивают комфорт, бесперебойную работу предприятий, учреждений, детских садов, школ, медицинских учреждений, выполняют задачи по благоустройству дворовых территорий, эксплуатации жилищного фонда. Мэр выразил слова благодарности всем, кто трудится в этой нелёгкой сфере.
- Желаю, чтобы вы всегда шли на работу с хорошим настроением, и с таким же настроением возвращались домой, чтобы в домах вас ждал уют и тепло близких. Счастья и, главное, здоровья, с праздником! - отметил Антон Карпуков.
Со словами благодарности к участникам мероприятия обратилась председатель Собрания муниципального округа Виктория Кривошеева. Она отметила значимость работы предприятий ЖКХ, пожелала добра, мира и тепла всем собравшимся.
Официальной частью праздника стала церемония награждения. За эффективный труд, достижения в профессиональной деятельности работники ЖКХ отмечены почётными грамотами, благодарственными письмами. Творческим подарком для участников праздника стала концертная программа. Свои номера подарили коллектив эстрадно-спортивного танца «Style dance» пгт Вахрушев, Игорь Сергеев, Мария Нестерова и Олег Колдаев.
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