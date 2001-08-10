Кадровики из Южно-Сахалинска назвали главные признаки скорого увольнения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главный сигнал скорого увольнения сотрудника — это потеря им интереса к работе. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций из Южно-Сахалинска.
Опытные кадровики нередко могут предсказать увольнение сотрудника до подачи им официального заявления, опираясь на косвенные признаки. 35% HR-специалистов отмечают, что главный сигнал — это потеря интереса к работе и безразличие. 19% отмечают у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность выделяют 16%, а демонстрацию недовольства — 15%. Каждый девятый кадровик (11%) замечает тревожность. По мнению такого же числа опрошенных о скором увольнении может свидетельствовать и то, что работник стал часто отпрашиваться или брать дни за свой счет.
Для принявших решение покинуть компанию может быть характерен отказ от коммуникаций и снижение работоспособности (по 9% голосов), непунктуальность, безынициативность и перекладывание обязанностей (по 7%). Еще 7% кадровиков считают подозрительными вопросы о количестве оставшихся дней отпуска. По 6% HR-менеджеров отмечают у решивших уволиться отстраненность и скрытность. 3% ориентируются на сплетни в коллективе: сослуживцы также могут рано почувствовать настрой на увольнение. Справки и копии трудовой могут запрашивать по разным причинам, но каждый двадцатый кадровик считает подобные обращения подозрительными. По 2% связывают скорое увольнение работника с частыми уходами на больничный и нежеланием общаться с руководством.
Среди других признаков, которые помогают заранее подготовиться к возможному уходу сотрудника, кадровики называли внезапно возникающую безответственность, отказ от соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, нервные срывы, проявления высокомерия и проч.
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Время проведения: 1—10 марта 2025 года
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